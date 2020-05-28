شكرا لقرائتكم خبر عن اس تي سي (STC) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 28-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الأربعاء مرتفعا عند مستوى 845 فلس، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 850 فلس، وهو ما دفع السهم لأسفل ليغلق عند مستوى 835 فلس، كما يقترب السهم حاليا من الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” وهو ما قد يضغط على السهم لأسفل لمستوى الدعم 785 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 850 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 830.7 بينما مستوى المقاومة هو 843.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط