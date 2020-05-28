شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أسمنت بورتلاند كويت (PCEM) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 28-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما توقعنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 796 فلس امس الاربعاء، لينجح بذلك في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما نتوقع معه إمكانية ارتفاع السهم لمستوى المقاومة 870 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 750 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 786 بينما مستوى المقاومة هو 805 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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