شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للكابلات و الصناعات الكهربائية (CABLE) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 28-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأربعاء في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 486 فلس، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 495 فلس، وبالتزامن مع ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 460 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 495 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 482 بينما مستوى المقاومة هو 488 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط