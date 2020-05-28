شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المباني (MABANEE) يختبر مستوى المقاومة الحالي -تحليل صباحي- 28-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا خلال اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 603 فلس، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 610فلس، وبالتزامن مع انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز السهم لمستوى مقاومته المذكور، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى المقاومة التالي عند 700 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 597 بينما مستوى المقاومة هو 610 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد