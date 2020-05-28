شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول (KAMCO) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 28-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 74٫70 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم منذ بداية الشهر الماضي، كما تمكن السهم من تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 72 فلس، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 84 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 70 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 72 بينما مستوى المقاومة هو 77.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد