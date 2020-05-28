شكرا لقرائتكم خبر عن ميادين (SHOOTING) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 28-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 9٫90 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى9 فلس، لينجح بذلك السهم في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 10٫80 فلس كمستوى أول ثم 13 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 9 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 9.5 بينما مستوى المقاومة هو 10.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد