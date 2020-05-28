شكرا لقرائتكم خبر عن شركة وربة للتأمين (WINS) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 28-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بقوة خلال تداولات امس الأربعاء اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 82٫50 فلس، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستويات قد تصل الى 70 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 96 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 80.2 بينما مستوى المقاومة هو 85.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط