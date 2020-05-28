شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي: ارتفاع غير متوقع في مخزونات النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بحوالي 8.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بنحو 12 مليون برميل.



وصعد مخزون البنزين بحوالي 1.1 مليون برميل بينما ارتفعت مخزونات المقطرات بنحو 6.9 مليون برميل خلال نفس الفترة.



ومن المنتظر يوم الخميس صدور القراءة الرسمية من إدارة معلومات الطاقة والتي تؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار النفط.