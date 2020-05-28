شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها وتنهي التعاملات على ارتفاع قوي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسة الأربعاء وعززت مكاسبها على الرغم من الضغوط على قطاع الطاقة تزامنا مع انخفاض أسعار النفط.



وتتتابع الأسواق عن كثب إجراءات إعادة فتح الاقتصادات على رأسها الاقتصاد الأمريكي الأكبر في العالم خاصة مع مطالبة الرئيس "دونالد ترامب" حكام الولايات بتنفيذ هذه الخطوة في أسرع وقت ممكن.



ومن المنتظر الخميس صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في قرائتها الثانية عن الربع الأول وسط توقعات بانكماش بحوالي 5%، كما ستصدر أيضا بيانات إعانة البطالة.



وفي سوق الخام، انخفض "ويست تكساس" بنسبة 4.5% وأغلق عند 32.81 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 34.3 دولار وأقل سعر عند 32.1 دولار.

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وهبط سعر "برنت" بنسبة 3.9% مغلقا عند 34.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 36.1 دولار وأقل سعر عند 34.2 دولار.



وفي نهاية التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 2.2% (ما يعادل 553 نقطة) إلى 25548 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 25551 نقطة وأقل مستوى عند 25009 نقاط.



وصعد "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 72 نقطة) إلى 9412 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 9414 نقطة وأقل مستوى عند 9148 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.5% (ما يعادل 44 نقطة) إلى 3036 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3036 نقطة وأقل مستوى عند 2969 نقطة.