شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتفع بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 28-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع وبفجوة سعرية خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 5453 نقطة، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 5400 نقطة، وفي ظل انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يمدد المؤشر مكاسبه للوصول لمستويات قد تصل الى 6000 نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 5300 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,402 وبين مستوى المقاومة هو 5,515 نقطة