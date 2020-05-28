شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تويتر" يغلق منخفضاً بعد انتقادات الرئيس الأمريكي للشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "تويتر" خلال تعاملات يوم الأربعاء في أعقاب انتقادات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للشركة وإطلاق تهديدات للشركة وغيرها.



وكان "ترامب" قد نشر تغريدتين على حسابه بموقع تويتر تحدث خلالهما عن التصويت بالبريد منتقدا هذه الآلية وشكك في إمكانية تسببها في التزوير خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

Advertisements



وردت "تويتر" على هذه الشكوك بوضع علامة زرقاء محذرة المستخدمين ومتابعي الرئيس "ترامب" بوجود معلومات مغلوطة في التغريدتين كما وضعط خارجية توجه المستخدمين إلى معرفة معلومات عن خطوة التصويت بالبريد في بعض الولايات الأمريكية.



وهاجم "ترامب" شركة "تويتر" واتهمها بمحاولة التدخل في انتخابات الرئاسة كما هدد بإغلاق جميع مواصع التواصل الاجتماعي التي يثبت تورطها في هذا الأمر أو عرقلته عن إطلاق تغريدات وتصريحات أو انتقادات.



وفي ختام جلسة الأربعاء، انخفض سهم "تويتر" بنسبة 2.7% وأغلق الجلسة عند 33.07 دولار، وسجل أعلى سعر خلال التعاملات عند 34 دولارا وأقل سعر عند 32.2 دولار.