شكرا لقرائتكم خبر عن "بوينج" تعلن استئناف إنتاج طائرات "737 ماكس" مرة أخرى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "بوينج" يوم الأربعاء المزيد من الخطوات التي من شأنها محاولة التعافي من أزمة "كورونا" وغيرها حيث قررت الاستغناء عن آلاف الموظفين بشكل إضافي.



وذكرت الشركة الأمريكية إنما قررت تسريح ما يقرب من 6770 موظف في الولايات المتحدة على أن يتم إخطارهم هذا الأسبوع كما تنوي تسريح الآلاف من الموظفين الآخرين في مواقع أخرى تابعة لها حول العالم.



واتخذت "بوينج" هذه الخطوة في الوقت الذي تتضرر فيه صناعة السفر والطيران بوجه عام من تأثير فيروس كورونا.

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وذكرت الشركة أن الآثار المدمرة على صناعة الطيران تعني المزيد من الخفض في التكاليف عن طريق تسريح العمالة وخفض عدد الطائرات التجارية والخدمات خلال السنوات القليلة المقبلة.



وفي سياق منفصل، أكدت "بوينج" نيتها استئناف إنتاج طائرات "737 ماكس" مع الحفاظ على معايير الأمان والسلامة لهذا الطراز المتوقف عن التحليق منذ مارس/آذار عام 2019 عقب سقوط نسختين منه.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "بوينج" بنسبة 3.3% وأغلق جلسة الأربعاء عند 149.5 دولار، وسجل أعلى سعر عند 149.6 دولار وأقل سعر عند 141.2 دولار.