شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تعزز مكاسبها وتغلق على ارتفاع لكنها لا تزال أدنى 18 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات يوم الأربعاء على الرغم من ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وترقب صدور بيانات حكومية هامة في الولايات المتحدة.



وأعلنت جامعة "جون هوبكينز" بشكل رسمي أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة بفيروس كورونا قد تجاوز حاجز مائة ألف حالة بعد أربعة أشهر من ظهور أول إصابة بالفيروس التاجي في البلاد.

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ومن المنتظر يوم الخميس صدور ثاني قراءة للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي يوم الخميس عن الربع السنوي الأول وسط توقعات باستمرار الانكماش الاقتصادي.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 23:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.3 نقطة وأقل مستوى عند 98.7 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.9% أو ما يعادل 16.2 سنت إلى 17.757 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 17.835 دولار وأقل سعر عند 17.755 دولار.