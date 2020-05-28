شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستقر إيجابياً مع استمرار جهود الحكومة لاحتواء "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني أمام نظيره الأمريكي على نحو إيجابي خلال تعاملات يوم الأربعاء مع استمرار جهود الحكومة البريطانية لاحتواء أزمة فيروس "كورونا".



وأعلنت المملكة المتحدة عن إطلاق منظومة جديدة لتتبع وتعقب واختبار كافة المصابين بفيروس "كورونا" حتى لو لم تظهر عليهم أي اعراض شهيرة للمرض.



وأضافت حكومة رئيس الوزراء "بوريس جونسون" بأن هذه المنظومة سوف تعزز أدوات لندن في تعقب واحتواء فيروس كورونا.

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ومن المنتظر أيضا أن تسهم المنظومة في توجيه المصابين بفيروس كورونا سواء إلى أماكن الحجر الصحي أو العزل المنزلي والتواصل معهم عن كثب طوال فترة الإصابة.



من ناحية أخرى، يخشى المحللون صدق تنبؤات بنك إنجلترا التي أشارت إلى إمكانية تعرض الاقتصاد البريطاني لأسوأ حالة ركود منذ أكثر من 300 عام خلال 2020.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 22:53 بتوقيت جرينتش عند 1.2263، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2264 وأقل سعر عند 1.2251.