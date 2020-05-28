شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاش في أسهم شركات الطيران العالمية والان نبدء بالتفاصيل

1 يوليو.. تنوي إسبانيا إزالة شرط الحجر الصحي لمدة أسبوعين عن الزوار الأجانب؛ بهدف تنشيط السياحة

انضمت إسبانيا مؤخرًا إلى دول أوروبية وآسيوية أخرى في خطط رفع الحجر الصحي على المسافرين، وذلك ضمن محاولات تلك البلدان الموسعة لتعزيز قطاع السياحة.

ارتفعت أسهم شركات الطيران العالمية بعد ظهور إشارات على تقديم المزيد من الدعم الحكومي لقطاع الطيران، وتخفيف قيود السفر في بعض البلدان.

وشهدت أسهم شركات الطيران الأمريكية، ومنها ساوثويست إيرلاينز Southwest Airlines انتعاشًا بنسبة 12.64% ونفس الأمر تكرر مع شركة طيران دلتا إيرلاينز Delta Air Lines بنسبة 13.05٪، ويونايتد إيرلاينز هولدنجز United Airlines Holdings بنسبة 16.30٪، وأميريكان إيرلاينز جروب American Airlines Group بنسبة 14.85٪ وتلك الأرقام أكثر بنحو 5٪ من تداولات ما قبل يوم الثلاثاء الماضي.

وفي القارة الأوربية، ارتفعت أسهم الشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية International Consolidated Airlines Group SA بنسبة 20٪ تقريبًا في لندن.

وارتفعت أسهم شركات الطيران الأمريكية منذ منتصف شهر مايو، وسط إشارات على أن الناس بدأوا بحذر في حجز الرحلات مرة أخرى، وإحياء خطط السفر للترفيه لفصل الصيف.

على الجانب الآخر، تم تقديم الدعم المالي من الحكومات لشركات الطيران المتضررة من الأزمة مثل دويتشه لوفتهانزا Deutsche Lufthansa الألمانية، وتخفيف قيود السفر في أوروبا وأجزاء من آسيا، مما عزز التوقعات الإيجابية لقطاع الطيران هذا الأسبوع.

وقالت سيما شاه Seema Shah كبيرة المحللين الإستراتيجيين في مؤسسة برينسبل جلوبال إينفستورز Principal Global Investors: «الانفتاح في قطاع الطيران يأتي بسرعة أكبر مما كان متوقعًا من قبل بعض المستثمرين». وحذرت شاه من أنه «رغم ذلك، فأسهم القطاع تبدو رخيصة حتى الآن، ولكنها رخيصة لسبب ما».

وفي نفس السياق، قال فريتز جوسن Fritz Joussen، الرئيس التنفيذي لشركة السفر الألمانية تي يو آي إيه جي TUI AG، في مقابلة مع صحيفة راينيش بوست نهاية الأسبوع، إن شركته تخطط لاستئناف الرحلات الخارجية والعطلات بنهاية يونيو، كما ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 39٪ في بورصة لندن، يوم الثلاثاء الماضي، متصدرة المكاسب بين الأسهم الأوروبية.

وصعدت أسهم لوفتهانزا بنسبة 6.8٪، موسّعة مكاسبها لمدة يومين إلى ما يقرب من 15٪، بعد أن قالت الحكومة الألمانية وإدارة شركة الطيران، يوم الإثنين الماضي، أنهما اتفقا على صفقة إنقاذ بقيمة 9 مليارات يورو (ما يعادل 9.81 مليار دولار).

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وإذا تمت الموافقة على حزمة المساعدات الحكومية الألمانية المرتقبة، فإن لوفتهانزا ستنضم إلى شركات طيران أوروبية أخرى، بما في ذلك إير فرانس - كي إل إم Air France-KLM وإيزي جيت EasyJet في تلقي الدعم المالي من حكومات دولهم خلال الأزمة.

ولعدة أشهر، أدت القيود الصارمة المفروضة على السفر، والتي تهدف إلى احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى قيام أكبر شركات الطيران في العالم بتوقيف أجزاء كبيرة من أساطيلها، وتسريح أو إبعاد أجزاء كبيرة من القوى العاملة.

والآن، تشير الدلائل إلى أنه قد يتم تخفيف شروط الإغلاق الناتج عن الفيروس، للسماح ببعض السياحة والسفر التجاري، إلى جانب تقديم الدعم المالي من الحكومات، وهذا يبث شعلة الأمل في انتعاش القطاع.

وقالت إسبانيا، يوم الإثنين، إنها تخطط لرفع الحجر الصحي لمدة أسبوعين عن الزوار الأجانب اعتبارًا من 1 يوليو، وهي خطوة من المرجح أن تشجع السياح على زيارة البلاد خلال فصل الصيف، وجاء ذلك بعد أن قالت ألمانيا أيضًا الأسبوع الماضي إن ضوابطها الحدودية - المفروضة بسبب الفيروس على السائحين - ستُرفع في 15 يونيو المقبل.

وقال أدريان يانوشيك Adrian Yanoshik، المحلل المسؤول عن شركات الطيران الأمريكية والأوروبية في بنك بيرنبرغ Berenberg Bank: «سيكون من الصعب القول إن حركة السفر ستعود وتصبح طبيعية في الأشهر القليلة المقبلة، ولكن هناك دلائل على أننا تجاوزنا الأسوأ».

وأضاف: «هذه الشركات تشعر بالأسى الشديد، لذا فإن أي شيء يحسن ملاءتها المالية على المدى القصير سيتم قراءته بوصفه مؤشرًا إيجابيًا».

وقال محللون آخرون إن أرقام الركاب اليومية الصادرة عن إدارة أمن النقل الأمريكية أظهرت زيادة في عدد المسافرين في مطارات الولايات المتحدة من أدنى مستوياتها في أبريل، مما يمثل علامة مشجّعة أخرى للمستثمرين.

وفي الأسبوع الماضي، قالت بعض أكبر شركات الطيران الأمريكية إن الحجوزات بدأت تتدفق، وتباطأت عمليات الإلغاء. وقالت يونايتد آيرلاينز إنها ستستعيد بعض طاقتها في يوليو، بينما قالت ساوثويست إن رحلاتها تنقل عددًا أكبر من الأشخاص مما توقعته سابقًا. ولكن على الرغم من الارتفاع، لا يزال الطلب أقل مما كان عليه عادةً.

ويقول مالتي شولز Malte Schulz، المحلل الذي يغطّي الصناعات وشركات الطيران في أبحاث كومرز بنك Commerzbank Research: «ستستمر شركات الطيران في التعافي، لكنها ستستغرق بعض الوقت». وأضاف: «سيخسرون الكثير من الأموال في هذه الأزمة، ولكن بالنسبة للمستثمرين، سيكون التركيز الرئيسي على قوة القطاع المالية، ومعدل خسارة الأموال، وكيف سيبدو الطيران عندما نعود إلى الحياة بدون قواعد الإغلاق».

«من الصعب القول إن حركة السفر ستعود وتصبح طبيعية في الأشهر القليلة المقبلة، ولكن هناك دلائل على أننا تجاوزنا الأسوأ».. أدريان يانوشيك - بنك بيرنبرغ