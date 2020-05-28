شكرا لقرائتكم خبر عن التوازن يعود إلى قطاع التجزئة في دبي بافتتاح مراكز التسوق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:ممدوح صوان

أكد مسؤولو شركات عاملة في قطاع التجزئة أن إعادة فتح مراكز التسوق في دبي، يعيد النشاط للقطاع بعد فترة هدوء لأكثر من شهرين، مشيرين إلى أن افتتاح المحال التجارية سيساعد على تحقيق التوازن بين القطاع الصحي والاقتصادي ومعالجة التحديات التي يواجهها قطاع التجزئة.

وتوقع المسؤولون ارتفاع الطلب على السلع والمنتجات بشكل ملحوظ خاصة بعد فترة الإغلاق التي شهدتها مراكز التسوق، مشيرين إلى أن كافة المحال التجارية ومراكز التجزئة ومنذ اليوم الأول عملت على اتباع كافة الإجراءات والإرشادات الوقائية والاحترازية تماشياً مع التعليمات، وذلك لضمان الصحة العامة للجميع.



انطلاق السينما



أعلنت «ماجد الفطيم»، عن افتتاح «فوكس سينما»، و«سكي دبي»، و«دريم سكيب» و«ماجيك بلانيت» في دبي، واستأنفت عملها أمس، بالتوافق مع قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في إمارة دبي.

وقامت كافة علامات الترفيه التابعة لشركة «ماجد الفطيم» باتخاذ تدابير احترازية واسعة النطاق، بالإضافة إلى معايير التعقيم الصارمة التي تعتمدها، كما عملت على تعزيز سياسات وإجراءات السلامة لضمان تحقيق تجربة مريحة للعملاء والموظفين مع المزيد من راحة البال والاطمئنان. وتُستخدم آلات للرش والتبخير لتعقيم أكبر مساحة ممكنة، في الوقت الذي يواصل فيه فريق العمل تنظيف وتعقيم الأسطح بعد كل تواصلٍ مع الزوار، مع إيلاء اهتمام خاص بالنقاط التي يلمسها العملاء بكثرة مثل صناديق الدفع، ونقاط البيع، ومحطات الدفع وأكشاك الخدمة الذاتية.



التزام الزوار



وتمّ اتخاذ إجراءات جديدة لضمان التزام الزوار بالمسافة الآمنة كافة أوقات زيارتهم، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر وضع لافتات إرشادية، والتواجد الدائم لموظّفي خدمة العملاء لتوجيه الزوار لاتخاذ أفضل الممارسات العملية لجهة تطبيق المسافة الجسدية اللازمة عن الزوار الآخرين، كما تم تقليص الحد الأقصى للإشغال في كافة هذه المرافق. بالإضافة إلى ذلك، تم تخفيض نسبة الإشغال في الأماكن العامة الأخرى مثل دورات المياه والمصاعد. وامتثالاً للتعليمات والتوجيهات الحكومية، نحث جميع الزوار الكرام على اتباع الإرشادات الرسمية وارتداء الكمامات أثناء تواجدهم في أي من مرافق «ماجد الفطيم» الترفيهية التي ستتّبع نفس ساعات العمل الرسمية لمراكز التسوّق التي تتواجد فيها.



دعم حكومي



وقال كاميرون ميتشيل، الرئيس التنفيذي لدى «ماجد الفطيم للسينما» و«ماجد الفطيم للتسلية والترفيه»: من خلال الدعم المستمر الذي توفّره حكومة دولة الإمارات، أنا واثق من قدرتنا على تجاوز هذه الأوقات العصيبة التي لم يسبق لها مثيل معاً. ولقد أظهر فريق العمل مرونة وقدرة كبيرة على التكيف ومواجهة هذه الفترة الصعبة، وأنا فخور للغاية بجهودهم الكبيرة لضمان إعادة فتح أبوابنا بأمان. ولقد قمنا باتخاذ مجموعة واسعة من التدابير الجديدة لتبديد أي مخاوف قد يشعر بها الناس، ولضمان تجربة مريحة وآمنة وصحية للضيوف مع فرصة الاستمتاع بتجربتهم الترفيهية المفضّلة مجدّداً. ونحن نتطلع إلى إعادة استقبال ضيوفنا الكرام والترحيب بهم من جديد وتحقيق أسعد اللحظات معهم.



الحجز المسبق



ويمكن للزوار الاستمتاع بهذه التجارب دون الاضطرار إلى الوقوف في صفوف لحجز تذاكرهم، وذلك عبر الحجز المسبق للتذاكر عبر مواقعنا الإلكترونية وتطبيقاتنا. وفي إطار الحد من الاتصال الجسدي إلى أقصى الدرجات، تتوفر وسائل الدفع من دون تلامس. وكإجراء وقائي إضافي، سيتم إلزام الموظفين بارتداء الكمامات والقفازات، وسيتم قياس حرارتهم عند وصولهم إلى العمل.

وفي المرافق الترفيهية التي يتم تقديم المأكولات فيها، تم اتخاذ تدابير واسعة النطاق لضمان الحفاظ على أعلى مستويات السلامة للأطعمة والمشروبات المقدّمة. كما يتبع فريق العمل سياسات السلامة الصارمة والتي تتضمن تعقيم وحدات التشغيل كل ساعة وغسل اليدين على الأقل كل 20 دقيقة وقبل تجهيز وتقديم الطعام.

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التوازن بين الصحة والتحديات



من جهته قال تاكاكيو فوجيتا، المدير التنفيذي لدى سوني الشرق الأوسط وإفريقيا؛ إن متجر سوني في دبي مول سيقوم بمباشرة العمل عقب الإعلان الرسمي عن إعادة فتح مركز التسوق وتحديد مواعيد العمل واستقبال المتسوقين. وتلتزم سوني باتخاذ كافة الإجراءات والإرشادات الوقائية والاحترازية تماشياً مع تعليمات الحكومة وسلطات المول من بينها تطبيق ممارسات التباعد الاجتماعي والتعقيم، وذلك لحماية وسلامة الصحة العامة.

وأضاف فوجيتا، نحرص على ضمان سلامة شركائنا وموظفينا وعائلاتهم وكذلك عملائنا، في ظل الجهود المبذولة لمنع تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، مرحباً بقرار الافتتاح التدريجي لمراكز التسوق، الذي يساعد على تحقيق التوازن بين اعتبارات الصحة العامة ومعالجة التحديات التي يواجهها قطاع التجزئة، والذي يشكل أحد دعائم اقتصاد إمارة دبي. ونتطلع إلى الترحيب بعملائنا مرة أخرى في متجر سوني بدبي مول.



دعم كافة الخطوات



وأشار بانكاج كومار، رئيس التجزئة أومني شانيل في مجموعة جمبو أن «جمبو للإلكترونيات»، بصفتها شركة تجزئة الأومني تشاينل الأكثر موثوقية في دولة الإمارات، إلى أن الحرص على دعم كافة الخطوات والإجراءات التي تتخذها الحكومة والتي تهدف إلى حماية سلامة الصحة العامة، ترتبط بالحفاظ على الصحة المجتمعية ودفع عجلة الاقتصاد. ونتطلع إلى الترحيب بعملائنا مرة أخرى في متاجرنا مع بقاء خدمة التسوق عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني للشركة والاستفادة من خدمة التوصيل السريع وخدمة Curbside Collect لإتمام كافة الطلبات المستعجلة وتسليمها في غضون 30 دقيقة.

وأضاف كومار أن «جمبو للإلكترونيات» اتخذت كافة الإجراءات الوقائية الصادرة عن الحكومة والجهات ذات الصلة بحماية الصحة العامة. وقد تم إخطار كافة الفروع باتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية من بينها التعقيم واتباع ممارسات التباعد الاجتماعي وارتداء أقنعة الوجه والقفازات الواقية داخل المتجر. والتركيز على تعزيز صحة وسلامة العملاء والموظفين وعائلاتهم للحد من تأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



نشاط بعد ركود



ومن جانبه قال بارس شهدادبوري، رئيس مجلس إدارة «مجموعة نيكاي» إن قرار إعادة افتتاح الأنشطة الاقتصادية في دبي ومن ضمنها المحال التجارية ومراكز التسوق سيسهم في رفع تنشيط قطاع التجزئة خاصة بعد فترة الإغلاق وركود القطاع خلال الفترة السابقة.

وأضاف، فخورون بالطريقة التي تعاملت بها دبي مع الوضع غير المسبوق لوباء كوفيد 19، حيث ساهمت حملة التطهير والتعقيم بشكل كبير في الحد من انتشار الفيروس.



التدابير الاحترازية للتجارب الترفيهية



* الحجز المسبق إلكترونياً

* وسائل دفع دون تلامس

* ارتداء الكمامات والقفازات

* قياس درجات حرارة الجميع

* تعقيم وحدات التشغيل كل ساعة

* غسل اليدين كل 20 دقيقة

* استخدام آلات للرش والتبخير للتعقيم

* إلزام الزوار بالمسافة الآمنة