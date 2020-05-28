إعفاء مؤسسات تجارية من رسوم غرفة الصناعة بالفجيرة

أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، قراراً بشأن الإعفاء الكامل من رسوم غرفة تجارة وصناعة الفجيرة للعام الجاري.

وجاء في القرار رقم 6 للعام 2020: أنه نظراً للظروف الحالية والإجراءات الوقائية؛ للحد من انتشار وباء «كوفيد - 19»؛ وهو ما أثر في تراجع بعض الأنشطة التجارية، فقد تم الإعفاء بحق المتضررين من الرسوم السنوية.

وحسب المادة الأولى من القرار، ستعفى لمدة سنة اعتباراً من بداية شهر يناير/‏كانون الثاني 2020 بعض الأنشطة من رسوم الرخص وهي نفسها المشمولة بالقرار رقم 4 للعام 2020.

وقد وجه صاحب السمو حاكم الفجيرة في القرار كل الدوائر المعنية للعمل على تنفيذه فوراً. (وام)