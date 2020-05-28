الاقتصاد

إعفاء مؤسسات تجارية من رسوم غرفة الصناعة بالفجيرة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعفاء مؤسسات تجارية من رسوم غرفة الصناعة بالفجيرة

تاريخ النشر: 28/05/2020

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أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، قراراً بشأن الإعفاء الكامل من رسوم غرفة تجارة وصناعة الفجيرة للعام الجاري.
وجاء في القرار رقم 6 للعام 2020: أنه نظراً للظروف الحالية والإجراءات الوقائية؛ للحد من انتشار وباء «كوفيد - 19»؛ وهو ما أثر في تراجع بعض الأنشطة التجارية، فقد تم الإعفاء بحق المتضررين من الرسوم السنوية.
وحسب المادة الأولى من القرار، ستعفى لمدة سنة اعتباراً من بداية شهر يناير/‏كانون الثاني 2020 بعض الأنشطة من رسوم الرخص وهي نفسها المشمولة بالقرار رقم 4 للعام 2020.
وقد وجه صاحب السمو حاكم الفجيرة في القرار كل الدوائر المعنية للعمل على تنفيذه فوراً. (وام)

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