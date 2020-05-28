«لوتاه لتطوير العقارات» تستثمر في تكنولوجيا البناء الذكي

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استثمرت شركة لوتاه لتطوير العقارات، وهي أحد أبرز مطوري العقارات في المنطقة، في تقنية البناء الذكي للمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيض تكاليف الصيانة، كجزء من التزامها بتنفيذ مبادرات مستدامة لتطوير عقارات تساهم في تخفيض تكاليف الطاقة والصيانة على مستأجري، وملاك عقاراتها.

ووقعت شركة لوتاه لتطوير العقارات شراكة مع شركة «إنترناشيونال ريل استيت بارتنرز» (IREP)، وهي شركة عالمية في مجال إدارة المرافق والأصول. ومن شأن هذا التعاون أن يعمل على تحسين عمليات البناء والاستدامة لجميع عقارات شركة لوتاه، من خلال تحديد المشاكل المتعلقة باستهلاك الطاقة، ومعدات وأنظمة الصيانة، إضافة إلى العديد من الأمور الأخرى. وتقوم هذه التكنولوجيا المستخدمة في المشروع بتنبيه شركة «إنترناشيونال ريل استيت بارتنرز» (IREP) تلقائياً، في الحالات التي تتطلب رصد المشكلات، وإصلاحها فوراً، في ما يتعلق بالاستهلاك المفرط للطاقة، ومشكلات إدارتها، إضافة إلى المشكلات التي قد تنجم عن زيادة الحمل الكهربائي.

وأوضح صالح عبدالله لوتاه، المدير التنفيذي لشركة لوتاه لتطوير العقارات، أن الحلول المستدامة التي يتم العمل عليها في هذا المشروع وهو في أولى مراحله، تضمن تتبع المشكلات بشكل مسبق، والإبلاغ عنها عند حدوثها، مشيراً إلى أن التنبيهات الفورية التي يوفرها المشروع تساهم في منع، أو حل أي مشكلات تتعلق بالصيانة، والمرافق في الوقت المناسب. وبهذه الطريقة، يتم إنشاء نظام لا يفيد المستأجرين، وملاك العقارات فحسب، بل يساهم أيضاً في تعزيز جهود شركة لوتاه للحفاظ على الطاقة على المدى الطويل.