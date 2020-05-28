الاقتصاد

ترامب يفقد اهتمامه باتفاق التجارة مع الصين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مستشار البيت الأبيض الاقتصادي لاري كودلو، الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب «منزعج» جداً من بكين على خلفية وأمور أخرى لم يكن اتفاق التجارة الأمريكي الصيني على نفس قدر أهميتها بالنسبة له في وقت ما.
وخلال حديثه على قناة فوكس نيوز، وصف كودلو أيضاً إجراءات بكين في هونج كونج بأنها مزعجة للغاية. وقال إن اتفاق التجارة «المرحلة 1» الأمريكي الصيني الذي جرى التوصل إليه في يناير كانون الثاني لا يزال كما هو حتى اللحظة، لكن إدارة ترامب تتابع لترى ما إذا كانت بكين تفي بالتعهدات التي قطعتها.
ويوم الخميس، أعلنت الصين، التي نفد صبرها أنها ستسن بشكل مباشر قوانين لمنع الانفصال والتخريب والإرهاب والتدخل الأجنبي في المدينة.
وقال كودلو لشبكة فوكس بيزنس في مقابلة تالية «أعتقد أن الصين ترتكب خطأ كبيراً»، وقال إن إدارة ترامب سترحب مجددا بأي شركة أمريكية في هونج كونج أو بر الصين الرئيسي تريد العودة إلى الولايات المتحدة. وقال كودلو «سنفعل ما بوسعنا للإنفاق ودفع تكلفة الانتقال بالكامل إذا أعادت سلاسل إمدادها وإنتاجها إلى الولايات المتحدة».(رويترز)

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