متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **أكدت شركة «منازل» أنها تعمل على تحصيل مبيعات «الريف 2»، الذي تم الانتهاء منه، ومن مستحقات مالية لدى جهات رسمية بما يعادل 170 مليون درهم في 2020، مشيرة إلى تفاوض مع مستثمر استراتيجي لشراء كامل مشروع «مرزاب» ومن المقرر الإعلان عنه للسوق في الوقت المناسب من العام الحالي.

**أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» عن تسجيلها خسائر متراكمة بنحو 565.7 مليون درهم مع نهاية الربع الأول من العام الجاري بما يعادل 49% من رأس المال.

وأشارت الشركة إلى أنها اتخذت عدة إجراءات لمعالجة الخسائر من بينها رفع التعليق المؤقت على كل من السعودية والبحرين وسلطنة عمان ومن المتوقع رفع التعليق المؤقت للكويت قريباً، إلى جانب إطلاق منتجات جديدة لزيادة الحصة السوقية وتحسين الربحية، فيما قلصت الشركة خسائرها في الربع الأول إلى 68.9 مليون درهم مقارنة بنحو 91.6 مليون درهم في الفترة نفسها من 2019.

**أعلنت شركة الوطنية للتكافل «وطنية» شراء حصة 4.9% بقيمة 5.88 ملايين درهم في شركة «دار التكافل» المدرجة في سوق دبي المالي، ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستثمار إلى إنتاج دخل استثماري عن طريق زيادة رأس المال وأرباح الأسهم مستقبلاً. ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لعملية الشراء في نتائج النصف الأول من العام الجاري.

**أعلنت شركة «داماك العقارية»، أن مجلس إدارتها فتح باب الترشح لعضوية المجلس خلال الفترة من 27 /‏ 5/‏ 2020 ولغاية تاريخ 6 /‏ 6/‏ 2020، فيما عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية المجلس 5 أعضاء.

أفصحت الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة»، عن حجم ونسبة خسائرها المتراكمة وسبل معالجتها.، مشيرة إلى أن مقدار الخسائر المتراكمة لديها يبلغ 363.2 مليون درهم، تشكل 30% من رأسمالها.

أعلنت مجموعة «جي إف إتش المالية» عن صدور حكم لصالحها من المحكمة العليا في إنجلترا وويلز ضد «ديفيد هيغ» موظف سابق لديها. وأوضحت في بيان لسوق دبي المالي أن هذا الحكم من المحكمة العليا يؤكد الحكم السابق الصادر من محاكم مركز دبي المالي العالمي بمنح المجموعة أكثر من 5 ملايين دولار. وأكدت أنها ستباشر تنفيذ هذه الأحكام على أصول «ديفيد هيغ» في المملكة المتحدة والإمارات.

أعلنت شركة «الاتحاد العقارية»، عن قيام شركة مملوكة لها بالكامل بمباشرة إجراءات التحكيم للمطالبة بمبالغ مستحقة تبلغ حوالي 1.5 مليار درهم. وأوضحت الشركة، أن المطالبة متعلقة بأعمال بناء لأحد المشاريع الضخمة التي تم اكتمالها منذ حوالي 10 أعوام.

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**أعلنت شركة «أمانات القابضة» عن سلسلة من المبادرات الهادفة لدفع عجلة النمو، والاستفادة من أهدافها الاستراتيجية، من خلال اتباع نهج استباقي لتعزيز ميزانيتها العمومية، وتحديد فرص النمو من خلال شركات محفظتها الاستثمارية والفرص الإقليمية الجديدة.

**وقال شامشير فاياليل نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن فريق الإدارة العليا قام بتخفيض الأجر الأساسي بشكل طوعي ضمن سلسلة من المبادرات التي يتم طرحها، مؤكداً استمرارية العمل من خلال قدرة الشركة على الحفاظ على فريق العمل متحداً.

**تجتمع الجمعية العمومية لشركة «الإمارات للمرطبات» في 22 يونيو عن بعد /‏ إلكترونياً للنظر في توصية مجلس الإدارة في الاستمرار في ممارسة أنشطة الشركة أو حلها بعد تجاوز الخسائر المتراكمة 50% من رأس المال المصدر، والموافقة على اقتراح بإطفاء الخسائر المتراكمة عن طريق استخدام رصيد حساب الاحتياطي الإلزامي ورصيد حساب الاحتياطي القانوني.