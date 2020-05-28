شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تنسقمع الولايات المتحدة قبيل قمة «السبع» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الأربعاء، إن بلاده على اتصال وثيق بالولايات المتحدة قبيل عقد قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، وتنظر في ما تم اقتراحه.

وقال البيت الأبيض في وقت سابق، إن الرئيس دونالد ترامب يعتقد أنه لن يكون هناك نموذج لاستئناف الأنشطة أفضل من عقد قمة مجموعة السبع في الولايات المتحدة، مع اقتراب نهاية يونيو/‏حزيران. (رويترز)

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