شكرا لقرائتكم خبر عن 5 % العجز المتوقع في ميزانية بريطانيا بحلول 2024 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت صحيفة فايننشال تايمز إن اقتصاد بريطانيا سيسجل على الأرجح عجزاً في الميزانية بنسبة 5% من الدخل القومي في 2024، حين يكون من المقرر إجراء الانتخابات القادمة لبريطانيا، إذ سيواصل التأثير السلبي في الاقتصاد من فيروس كورونا الضغط على المالية العامة.

وأضافت الصحيفة أنها استندت في حسابها للعجز إلى توقعات للنمو الاقتصادي قدمها خبراء اقتصاديون.

(رويترز)

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