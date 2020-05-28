شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» ومنهجيات التحليل الاقتصادي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

د. محمد الصياد *

على الرغم من هول الكارثة الاقتصادية التي حلت بالعالم بسبب ما نميل لتسميته ب «الجائحة الاقتصادية العظمى»، التي تسبب بها وباء «كورونا»، إلا أن المرء يقف مشدوهاً أمام إصرار كتّاب الزوايا الاقتصادية في «بلومبيرج»، و«رويترز»، و«فايننشال تايمز»، وغيرها من المنصات الإعلامية الاقتصادية المتخصصة، على مواصلتهم الكتابة بالمنهجيات النمطية نفسها في قراءاتهم التحليلية للأحداث الاقتصادية، وتطوراتها، ومن الزاوية الضيقة الأثيرة إلى قلوبهم نفسها، وهي أسواق المال، والنصائح المسداة من قبلهم للمؤسسات المعنية باستخدام أدوات السياسة النقدية، (مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الأغلب)، وأدوات السياسة المالية (وزارة الخزانة الأمريكية على الأغلب)، والسياسات التي يتعين اتباعها (وفقاً لنصائحهم)، لتجاوز تداعيات أزمة كورونا على أسواق المال، وشركات ومصارف وول ستريت، وبقية عواصم المال العالمية.

ولما أضحى الوضع المالي لمعظم مؤسسات القطاع المالي والقطاع المصرفي معسراً، نتيجة لأزمة التدفقات المالية الداخلية، بسبب جائحة كورونا؛ لدرجة أن كثيراً منها صار مهدداً بالإفلاس، فقد كان من المتوقع أن تكون هذه المؤسسات التي صارت تشكل «القلب النابض» للاقتصاد الأمريكي، إضافة إلى شركات ال«دوت كوم» (وليست الشركات الصناعية)، محور تنازع لوبيات المصالح من أجل الفوز بأكبر شريحة ممكنة من حزم الإنقاذ المالية الضخمة، والدسمة، التي راح الكونجرس يقرها تباعاً، من أجل إنقاذ الاقتصاد الأمريكي من الوقوع في كارثة الكساد العظيم الذي ظهرت بوادره بسرعة متمثلة، على سبيل المثال، في ال 26 مواطناً أمريكياً الذين أضحوا في عداد العاطلين عن العمل.

الأمر نفسه ينطبق على الاتحاد الأوروبي، وحزم الإنقاذ المالي المتوالية التي يقرها قادته في اجتماعاتهم الافتراضية المتوالية، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. ومن فداحة الأزمة، لا يستطيع المرء إحصاء عدد هذه الحزم المالية الخرافية، سواء المحلية منها (إنقاذ إير فرانس ورينو، مثلاً)، أو فوق الوطنية المتعلقة بالاتحاد الأوروبي.

وهو سيناريو معالجة أزمة 2008 نفسه، يتكرر اليوم. حيث يندفع منظرو النموذج الاقتصادي السائد منذ نحو أربعة عقود، المفضية تطبيقاته، حكماً كما أثبتت التجارب، إلى الفقاعات القطاعية - يندفعون للترويج للسياسات التي اتبعتها إدارة الرئيس بوش الابن في آخر سنواتها (2008) وإدارة أوباما (2009) نفسها، في طريقة توزيع حزم التحفيز المالي التي أطلقها المجلس الاحتياطي الفيدرالي، ووزعها على البنوك والشركات التي هددها الإفلاس، والتي كانت أصلاً مسؤولة عن النفخ في فقاعات أسواق العقار (بالمقامرة بما في حوزتها من صكوك رهن عقاري وتحويلها إلى حزم مشتقات وتظهيرها لعديد المرات من قبل حائزيها ومتداوليها)، وفقاعات الأسهم؛ بحجة أن هذه الشركات والبنوك هي من الضخامة بحيث لا يُحتمل فشلها، أو إفلاسها.

ولذا، فقد لوحظ أن معظم الكتابات الاقتصادية الحالية يصب في خانة ضمان وتأمين إعادة إنتاج النموذج الاقتصادي نفسه الذي تهيمن عليه أسواق المال، والمصارف، أي الاقتصاد الورقي. وهذا بطبيعة الحال، لن يحل المعضلات التي تراكمت على مدار العقود الأربعة الماضية، خصوصاً منها مشكلة النفخ الاصطناعي في قيم أصول الاقتصاد الورقي، والاقتصاد الرقمي (أسعار الأسهم والسندات)، وما يفضي إليه من فقاعات متكررة، ضارة بالاقتصاد وفعالياته.

والحال، أن جملة حزم الإنقاذ الضخمة التي تنفذها اليوم الحكومات في الدول المتقدمة والدول النامية، بقدر ما هي مهمة في الوقت الحاضر، من أجل إبقاء الاقتصادات حية أمام تحدي الجائحة، فإن تبعاتها ستظهر في الغد القريب، في صورة ديون فلكية مستحقة الدفع، فضلاً عن اقتراب موعد وقوف هذه الحكومات، لأول مرة منذ حدوث الجائحة، وجهاً لوجه، أمام حقيقة الأضرار الفادحة التي خلفها الإغلاق التام للاقتصاد على كل وحدات الاقتصادات الوطنية، وعلى الخسائر الاجتماعية الفادحة، متمثلة في معدلات البطالة الشاهقة، وارتفاع منسوب الفقر، بشقيه، الفقر «النسبي»، والفقر المطلق.

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، التي خلفتها الإغلاقات الطويلة للاقتصادات، تختلف هذه المرة تماماً عن تلك التي نجمت عن أزمة 2008. وهي لذلك تحتاج إلى مقاربات علاج مختلفة، وسياسات اقتصادية تطبيقية أيضاً مختلفة عن تلك التي اتّبعت في معالجة أزمة 2008 وذيولها.

* كاتب بحريني