«وول ستريت» تقاوم التوتر مع بكين.. وتهديد مواقع التواصل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت مؤشرات الأسهم العالمية، أمس الأربعاء، موجة الانتعاش الجماعي لليوم الثاني، مع تحسن الأنشطة الاقتصادية لتعزز التفاؤل حيال التعافي الاقتصادي بعد جائحة «كوفيد 19»، فيما يظل المستثمرون حذرين إزاء تصاعد التوترات الصينية الأمريكية.

في بورصة نيويورك، تقدم المؤشر داو جونز الصناعي 303.52 نقطة بما يعادل 1.21% ليصل إلى 25298.63 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 23.88 نقطة ما يعادل 0.8% إلى 3015.65 نقطة، عند الفتح، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 5.90 نقطة، أو 0.06% إلى 9346.12 نقطة، قبل أن يهبط المؤشرين «إس آند بي» و»ناسداك» في وقت لاحق، تحت ضغط تهاوي اسهم شركات التكنولوجيا بفعل الخلافات الأمريكية الصينية بشأن هونج كونج وتهديدات الرئيس الأمريكي بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي القارة العجوز، ارتفعت الأسهم الأوروبية، أمس الأربعاء، مع تركيز المستثمرين على خطة تحفيز جديدة للاتحاد الأوروبي، وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4% في التعاملات المبكرة، وقادت المكاسب أسهم البنوك وشركات السفر والترفيه وشركات صناعة السيارات.

كما كسب المؤشر ستوكس لأسهم منطقة اليورو 0.4% مع اتجاه المفوضية الأوروبية لكشف النقاب عن خطة لمساعدة اقتصاد منطقة اليورو على التعافي من تداعيات فيروس كورونا، بمزيج من المنح، والقروض، والضمانات، تتجاوز قيمتها تريليون يورو.

وتضررت الأسواق الآسيوية بعد احتجاجات جديدة في هونج كونج، بسبب قوانين جديدة للأمن القومي اقترحتها بكين.

وقفز سهم نوكيان تايرز لإطارات السيارات الفنلندية 17% ليتصدر المؤشر ستوكس 600 بعد تعيين رئيس تنفيذي جديد.

ونزل سهم انفنيون تكنولوجيز لصناعة الرقائق 2% بعدما جمعت نحو 1.06 مليار يورو (1.16 مليار دولار)، من خلال إصدار أسهم جديدة لتمول جزئياً الاستحواذ على سايبرس لأشباه الموصلات، ومقرها الولايات المتحدة، في صفقة قيمتها عشرة مليارات دولار.

وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكاي للأسهم اليابانية، أمس الأربعاء، لذروة ثلاثة أشهر، وقادت أسهم القطاع المالي المكاسب، إذ ساهمت مشتريات قائمة على المضاربة لتغطية مراكز مكشوفة خلال الجلسة المسائية في مساعدة المؤشر على تعويض الخسائر التي مُني بها في وقت سابق من أمس الأربعاء،.

وكسب المؤشر نيكاي 0.7% إلى 21419.23 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 28 فبراير/‏ شباط.

وأضاف المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1% إلى 1549.47 نقطة مسجلاً أعلى مستوى إغلاق منذ 27 فبراير/‏ شباط، وارتفعت مؤشرات القطاعات الفرعية وعددها 33 جميعاً، باستثناء خمسة.

وسجلت أسهم القطاع المالي ارتفاعاً حاداً، وكان من بين القطاعات الأفضل أداء التأمين والبنوك.

وقفز سهم داي-إيتشي لايف هولدينجز 6.3% وزاد سهم نومورا هولدينجز 5.7% وصعد سهم مجموعة ميستوبيشي يو.إف.جيه المالية 3.6%. (وكالات)