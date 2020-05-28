شكرا لقرائتكم خبر عن التواصل خلال وباء «كوفيد-19» وما بعده والان نبدء باهم واخر التفاصيل

إميل أبو صالح *

إن التحولات والتغيرات الناجمة عن جائحة (كوفيد- 19) لم نشاهدها في العصر الحديث إطلاقاً، سواء على صعيد القدرات الشخصية، أو المهنية.

وفي غضون أسابيع، اضطر الملايين منا إلى تغيير أسلوب الحياة، ونظم العمل، وسط التقديرات التي تشير إلى أن نحو ثلث سكان العالم يخضعون للإغلاق القسري. ويعد إنشاء محطات العمل عن بعد - في بعض الحالات بين عشية وضحاها - مهمة كبيرة جداً، تواجه العديد من التحديات الكبرى.

وسارعت دول مجلس التعاون الخليجي في تنفيذ سياسات وأنظمة العمل عن بعد ضمن الجهود المبذولة لمكافحة انتشار الفيروس، وتعزيز ممارسات التباعد الاجتماعي، حيث تم تكليف الموظفين خارج القطاعات الحيوية بالعمل من المنزل. وقد يصبح هذا هو المعيار الجديد للعديد من المنظمات في المنطقة، حيث من المتوقع أن يزيد العمل عن بعد، والتعاون الافتراضي، بعد انتهاء الوباء.

وهنالك العديد من الإيجابيات ظهرت في ظل التوجه الذي يسمح بالعمل عن بعد، والتي يجب الاستفادة منها، وليس أقلها المستويات المتزايدة من التعاطف والرحمة في جميع أنحاء العالم. لقد ساعدت الحاجة إلى تحويل القوى العاملة بأكملها للإعداد عن بُعد، على الإسراع بجهود التحول الرقمي للعديد من المؤسسات؛ كما أن سرعة وقدرة أصحاب العمل والموظفين على التكيف هي أمر يجب النظر فيه. ومثلما يعد الاتصال الرقمي والكفاءة شريان الحياة للمنظمات التي تنتقل إلى طريقة جديدة للعمل، فإنه يوفر أيضاً فرصة للمخربين الذين يتطلعون إلى إلحاق الضرر بهذه المنظمات. ويخلق الوباء العالمي الخوف، والارتباك، والاضطراب - كل ذلك يعتمد عليه المخربون لتنفيذ هجماتهم، ما يتسبب بزيادة سطح هجوم المنظمة بشكل كبير. وفي الوقت الذي يستهدف فيه مجرمو الإنترنت الأفراد عبر البنية التحتية أكثر من أي وقت مضى، تحتاج فرق الأمن السيبراني إلى ضمان زيادة مراقبتها بما يتماشى مع هذا التطور.

ومع ذلك، ليس الأمر كله سلبياً. ففي ظل هذه المراقبة الأكثر صرامة، يزداد وضوح المخاطر، والتي يمكن أن توفر فرصة لفرق الأمن السيبراني. عندما نفهم أين، وكيف تشن الهجمات، فنحن سوف نكون جاهزين بشكل أفضل لمساعدة مستخدمينا على الدفاع ضدهم.

وسوف يكون نقل هذه الرسالة أمراً حاسماً في الأشهر المقبلة - ضمان فهم موظفيك للتهديدات الجديدة التي يواجهونها، وكيفية تقليل فرص نجاحهم.

ويختلف العمل عن بُعد بنسبة 100% عن العمل من المنزل لبعض الوقت. وغالباً ما يعني العمل عن بُعد أنك لست محمياً بالضمانات نفسها الموجودة في مكتبك؛ وغالباً ما تظهر عقبات إضافية تتطلب المزيد من اليقظة عندما يتعلق الأمر بالتحقق من الزملاء، أو الشركاء للتحقق من صحة الطلبات.

وقد أدت هذه الظروف إلى بروز طرق حياة جديدة أمام العدو المألوف: التصيد الاحتيالي، ورصدت روف بوينت، حتى الشهر الماضي، أكثر من 200 حملة تصيّد تحت عنوان مكافحة فيروس كورونا، تمثل أكثر من 500 ألف رسالة، و300 ألف عنوان URL ضار، و200 ألف مرفق ضار.

وتتخذ الهجمات أشكالاً عدة، إذ تشمل الطرق الشائعة التي تقدم علاجاً، وأخرى تحاول إثبات أن زملاء العمل أو الجيران قد أصيبوا بالفيروس، وواحدة على الأقل تدعي أنها تجمع البيانات لتعبئة قاعدة بيانات حكومية. ويعد انتحال هوية المنظمات المرمقة أسلوباً شائعاً آخر، حيث تزعم الحملات الحالية أنها تنشأ من منظمة الصحة العالمية، وNHS، جنباً إلى جنب مع مختلف الجامعات والخدمات الصحية في جميع أنحاء العالم.

وإضافة إلى الدفاع عن الشبكات من الأعداد المتزايدة من الهجمات، يجب على فرق الأمن السيبراني التأكد من أن جميع المستخدمين يقظين ومطلعين جيداً على المخاطر التي يواجهونها، لا سيما خلال فترة من عدم اليقين التي نعيشها، والتي ربما تطول.

وإن تأمين شبكاتك يعد مبدأ واحداً للدفاع السيبراني القوي. وإضافة إلى التأكد من امتلاكك لأدوات تقنية لحماية العاملين الذين يعملون عن بعد، لا سيما في الوقت الحالي، يجب عليك أيضاً التأكد من فهمهم للتهديدات التي يواجهونها. ويجب أن يفهموا دورهم في حماية ليس بياناتك التنظيمية فقط، ولكن أيضاً البيانات الشخصية، والعائلية، ضد هذه التهديدات.

إن التواصل الواضح هو الركيزة الأساسية لمساعدتهم على التصدي لأي هجوم. فالعديد من العاملين في المنظمة ليسوا على دراية بالعمل خارج المكتب. ومن المؤكد أنهم لن يكونوا على دراية بالعمل خلال جائحة عالمية كهذه.

اجعل تدريب الوعي الأمني ​​جزءاً لا يتجزأ من الانتقال إلى العمل في المنزل. وقم بإنشاء قناة، أو بوابة مخصصة للتهديدات ذات الصلة بجائحة كوفيد-19، لضمان عدم فقدان رسالة الأمان في هذا الضوضاء.

وقم بتوزيع المواد التعليمية، وخصّص وقتاً لورش العمل التدريبية، لتذكير الموظفين بمسؤولياتهم الأمنية العامة، وإبلاغهم بالهجمات المحددة التي قد يواجهونها خلال فترة الوباء

ويجب أن يمتد التدريب إلى ما هو أبعد بكثير من الوعي بالتهديدات المشتركة؛ إذ يجب على جميع المستخدمين فهم الدوافع والميكانيكا الكامنة وراء الهجوم.ويجب أن يكون التدريب مستمراً، وأن تكون موضوعاته موضوعية تواكب التطورات؛ خاصة خلال هذه الفترة.

* المدير الإقليمي لدى «برووف بوينت»