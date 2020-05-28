«لاتام» تخسر نصف قيمتها خلال ساعات عقب إشهار إفلاسها



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هوت أسهم مجموعة لاتام إير لاينز 51% في بورصة سانتياجو، بعد أن تقدمت أكبر ناقلة في المنطقة بطلب حماية من الدائنين للولايات المتحدة أول أمس الثلاثاء.

ولاتام هي أكبر شركة طيران في العالم حتى الآن تسعى إلى إعادة تنظيم طارئة في ظل أزمة فيروس كورونا.

وتقدمت مجموعة الخطوط التشيلية بطلب حماية من الدائنين إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، لتصبح أكبر ناقلة في العالم حتى الآن تسعى إلى إعادة تنظيم طارئة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وسرحت لاتام 1800 موظف من أصل أربعين ألفاً فقبل طلب الإفلاس.