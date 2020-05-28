الصين تخفف قيود الرحلات الجوية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتزم الصين تخفيف القيود المشددة المفروضة منذ شهرين على الرحلات الجوية الدولية، كما أعلن، أمس الأربعاء، مسؤول في قطاع الطيران، مع إعراب العديد من الصينيين العالقين في الخارج عن استيائهم من تعذر عودتهم إلى بلدهم.

وخشية إصابات مستوردة بفيروس كورونا المستجد، قلصت الصين، رحلاتها مع العالم لرحلة واحدة في الأسبوع لكلّ شركة (صينية أو أجنبية) ولكل بلد. (أ ف ب)