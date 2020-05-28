شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: ينبغي التحرك سريعاً بشأن خطة التعافي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأربعاء، إن أوروبا بحاجة إلى التحرك سريعاً لتنفيذ حزمة مزمعة للتعافي الاقتصادي للاتحاد الأوروبي بقيمة 750 مليار يورو (826 مليار دولار). وكتب ماكرون على حسابه على تويتر «يوم مهم لأوروبا»، وأضاف «ينبغي أن نتحرك سريعاً ونتبنى اتفاقاً طموحاً مع جميع شركائنا الأوروبيين». (رويترز)

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