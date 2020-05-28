الأمين العام السابق لمنظمة السياحة العالمية يناقش الاستثمار المستدام

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أكد معرض سوق السفر العربي أن الدكتور طالب رفاعي رئيس مجلس إدارة المؤتمر الدولي للاستثمار السياحي، والأمين العام السابق لمنظمة السياحة العالمية، سيستضيف قمة افتراضية رئيسية ضمن الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي.

وتناقش القمة التي تحمل عنوان إعادة الهيكلة لتحقيق التنمية المستدامة وجذب العملاء في النظام العالمي الجديد، والتي ستعقد يوم الأربعاء، الثالث من يونيو المقبل، سبل الاستثمار المستدام في قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط، والاستراتيجيات المتبعة لاستعادة ثقة المسافرين في مرحلة ما بعد جائحة كورونا.

وقال الدكتور طالب رفاعي: «نحن نعيش في أوقات غير مسبوقة تمر بها صناعة السياحة، التي تواجه أصعب تحد لها على الإطلاق. إن البقاء في المنزل في ظل تفشي جائحة (كوفيد-19) يعني عدم السفر، وبالتالي عدم وجود أي أنشطة سياحية. وفي ضوء ذلك، تكمن أهمية القمة الافتراضية التي ينظمها المؤتمر الدولي للاستثمار السياحي في هذا الوقت الحرج لمواجهة التحديات التي تمر بها هذه الصناعة. ويسعدني في هذا الصدد أن أكون جزءاً من الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي، الذي يقام لوضع النقاط على الحروف، وتوفير فرص الاتصال المباشر بين جميع الجهات العاملة في صناعة السفر والسياحة خلال هذه الأوقات الصعبة».

وستتضمن القمة الافتراضية نقاشات وحوارات تجمع مجموعة من أبرز الخبراء في هذه الصناعة. وفي هذا الإطار، سيتناول جيرارد لوليس سفير «المجلس العالمي للسياحة والسفر» ومدير المؤتمر الدولي للاستثمار السياحي، المبادرات التي سيتم إطلاقها لإنعاش صناعة السفر والسياحة مجدداً، وضمان الاستثمار المستدام في المنطقة، إضافة إلى كيفية تغيير آلية العمل عند السيطرة على هذا الوباء.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «يسعدنا العمل جنباً إلى جنب مع المؤتمر الدولي للاستثمار السياحي، لنتناول التأثير المالي لأزمة «كوفيد-19» في قطاع السياحة، ولكي نستمع إلى رؤاهم ونصائحهم حول الاستراتيجيات المستقبلية، التي من شأنها أن تعيد للزائرين والمسافرين ثقتهم، إضافة إلى مناقشة سبل تعافي هذا الصناعة من تبعات أزمة كورونا، في ظل الأوقات الصعبة التي يمر بها الجميع».