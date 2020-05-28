الانكماش يبدد انتعاش الاقتصاد الفرنسي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعاد الاقتصاد الفرنسي أنفاسه مع رفع تدابير الحجر المنزلي، لكنه لن يعود قريباً إلى مستوى ما قبل الأزمة وسيتخطى الانكماش نسبة -8% التي تتوقعها الحكومة.

ورأى المعهد الوطني للإحصاءات (إنسي)، أمس الأربعاء، أن تراجع إجمالي الناتج الداخلي قد يصل إلى نحو 20% للفصل الثاني من السنة وحده، بعد تسجيل -5.8% في الفصل الأول، مشيراً إلى أن انكماشاً بنسبة 8% لعام 2020 طبقاً لتوقعات الحكومة، يبقى سيناريو «غير واقعي».

فهذه الأرقام تفترض عودة الوضع إلى طبيعته بالكامل اعتباراً من يوليو/‏ تموز.

إلا أن المعهد أوضح أنه «بعد نحو شهرين من تباطؤ النشاط، يجهد الاقتصاد الفرنسي لاستعادة أنفاسه. لكنه ينهض في عالم لم يعد تماماً كما كان قبل الأزمة الصحية»، والانتعاش سيكون «في أفضل الأحوال تدريجياً في الفصل الثاني».

وكان حاكم البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيلوروا دو جالو أعلن، الاثنين الماضي، أن مرحلة رفع تدابير الحجر المنزلي ستكلف البلاد ثلاث نقاط على أقل تقدير من إجمالي ناتجها الداخلي هذه السنة.

وعلق وزير الاقتصاد برونو لومير، أمس الأربعاء، متحدثاً لإذاعة راديو كلاسيك «لطالما قلت إن نسبة 8% من تراجع النمو رقم مؤقت وعلينا أن نتوقع أرقام انكماش في تراجع كبير لعام 2020 في فرنسا».

ورأى أن أرقام معهد إنسي «تؤكد حصول انتعاش فعلي إنما تدريجي».

وسجلت فرنسا منذ بدء رفع تدابير العزل في 11 مايو/‏ أيار انتعاشاً «حذراً إنما واضح»، في النشاط، وارتفع الاقتصاد إلى «نحو 80% من مستواه قبل الأزمة»، مقابل الثلثين فقط، خلال الحجر.

ومع إعادة فتح معظم المتاجر وعودة العديد من الفرنسيين إلى العمل، شهدت جميع القطاعات ارتفاعا في مستوى نشاطها بالنسبة إلى فترة الحجر.

وفي القطاعات التجارية، التي كانت الأكثر تضرراً جراء العزل، بلغ تراجع النشاط -25% مقابل -39% قبل رفع الحجر، فيما باتت النسبة -38% في قطاع البناء مقابل -75% قبل 11 مايو/‏ أيار، و-24% في القطاع الصناعي.

كذلك سجل تحسن طفيف على صعيد الأعمال ولو أن النشاط يبقى متدنياً، بعدما بلغ أدنى مستوى تاريخي له في إبريل/‏ نيسان.

في هذه الأثناء، اغتنمت الأسر إعادة فتح المتاجر، فسُجل انتعاش في الاستهلاك خلال الأسبوع الأول من رفع الحجر.

لكن معهد إنسي يحذر بأن «قسماً من هذا الانتعاش يبقى مرحلياً، إذ يتعلق بمشتريات تحتّم إرجاؤها»، وهذا «لا يسمح في المرحلة الراهنة بالاستنتاج بأن هذا سيكون النمط الدائم للاستهلاك خلال الأسابيع المقبلة».

وما يزيد من المخاوف أن عدم اليقين حيال المستقبل قد يدفع الأسر إلى لزوم الحذر في مشترياتها، ولا سيما بعدما حذر لومير من إفلاس شركات وموجات تسريح موظفين، خلال الأشهر المقبلة. (أ.ف.ب)