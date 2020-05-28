فون دير لاين تدعو الأوروبيين إلى دعم خطتها



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أمس الأربعاء، الأوروبيين إلى «وضع أحكامهم المسبقة القديمة جانباً»، ودعم خطتها للنهوض باقتصاد الاتحاد الأوروبي والبالغة قيمتها 750 مليار يورو، وذلك في خطاب في بروكسل أمام البرلمان الأوروبي.

وأوضحت فون دير لاين للنواب الأوروبيين أن المفوضية تعتزم جمع 750 مليار يورو من الأسواق المالية باسم الاتحاد الأوروبي. ويوزع هذا المبلغ الإجمالي «بين 500 مليار يورو تقدم على شكل إعانات، و250 مليار يورو على شكل قروض للدول الأعضاء».

وأضافت أن تلك الإعانات ستشكل «استثماراً» للمستقبل في مسائل تشكل أولويات للاتحاد الأوروبي، وهي «تعزيز السوق الداخلية، وتحويل (الاقتصاد) إلى التكنولوجيا الرقمية، وفي مجال الاتفاق الأخضر الأوروبي (حول البيئة) والقدرة على الصمود». (أ ف ب)