الإمارات تبدأ بفرض رسوم على الأسمنت المائي والكلنكر الإيراني في 20 يونيو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أصدر المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، تعميماً بفرض رسم نهائي لمكافحة الإغراق على واردات دولة الإمارات من منتج «الأسمنت المائي» بكافة أنواعه بما فيه الأسمنت المكتل غير المطحون المسمى «كلنكر» ذو المنشأ أو المصدر الإيراني.

ويدخل الرسم النهائي لمكافحة الإغراق حيز النفاذ بداية من العشرين من يونيو/ حزيران المقبل ولمدة خمس سنوات، ويندرج المنتج موضوع الرسم النهائي لمكافحة الإغراق تحت البند الجمركي 2523 من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون، على أن يلتزم جميع المتعاملين الاقتصاديين والجهات الحكومية المعنية في الدولة بتطبيق الرسم النهائي لمكافحة الإغراق.

ويفرض الرسم النهائي لمكافحة الإغراق وفقاً لهوامش الإغراق النهائية وبما نسبته 67.5% على واردات الدولة من المنتج ذي المنشأ الإيراني، على أن تستوفى المبالغ المستحقة عن الرسم النهائي لمكافحة الإغراق وذلك من خلال تطبيق هامش الإغراق على كل الشركات ووفقاً للنسبة المذكورة كنسبة مئوية من القيمة cif.