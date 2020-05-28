«أكور» تلحظ علامات إيجابية في قطاع الضيافة بدبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: هشام مدخنة

قال مارك ويليس المدير التنفيذي لمجموعة أكور للضيافة، على الرغم من أن البيئة العالمية الحاضنة لقطاع الضيافة مازالت تعاني جراء وباء «كورونا»، إلا أن العلامات الإيجابية بدأت تظهر في الإمارات والسعودية. ويمكنك أن تشعر بالجو الإيجابي السائد في دبي على وجه التحديد.

وأضاف ويليس، في مقابلة مع قناة بلومبيرج، إن الفنادق في الإمارات ممتلئة بسعة إجمالية مخفضة، وأن أكور لا تخطط لزيادة الأسعار في الوقت الحالي. ومن الواضح أن الأسعار مدفوعة بالطلب، وهذا الطلب لن يعود بسرعة قبل عودة الحياة إلى طبيعتها خلال الأشهر الستة القادمة.

وأفاد المكتب التنفيذي لمجموعة أكور للضيافة بأن الشركة ألغت 800 وظيفة، وخفضت ساعات العمل لكثير من موظفيها البالغ عددهم 25 ألفاً في المنطقة بسبب «كوفيد-19».

وبدأت دول الخليج في تخفيف إجراءات الإغلاق. حيث تخطط السعودية للحد من القيود والعودة إلى طبيعتها تدريجياً. كما خففت دبي القيود الليلية المفروضة على الحركة وسمحت بإعادة فتح أنشطتها التجارية مثل صالات الألعاب الرياضية ودور السينما. بينما أعلنت الكويت أنها لن تجدد حظر التجول على مدار 24 ساعة.