لماذا ارتفع سهم شركة «لوكين كوفي» 50% في يوم واحد؟



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لا يزال سهم شركة «لوكين كوفي» الصينية أدنى من أعلى سعر بلغه في يناير / كانون الثاني الماضي، بنسبة 95% رغم ارتفاعه في تداولات، الثلاثاء، بنسبة 50% و25% في التداولات المبكرة قبل افتتاح جلسة، الأربعاء.

وجاء التراجع الهائل في سهم سلسلة المقاهي الصينية الشهيرة والتي يطلق عليها اسم «ستاربكس الصينية»، بعد أن أعلنت في 2 إبريل/ نيسان الماضي، عن عملية احتيال وتلاعب بالمبيعات نفذها أربعة من كبار مديريها التنفيذيين بقيمة 300 مليون دولار.

وبالفعل، تمت إقالة الرئيس التنفيذي للشركة، جيني زيا تشيان، بعد بضعة أسابيع، وكبير مسؤولي العمليات جيان ليو، بسبب أدوار مزعومة في فضيحة الحسابات. كما تلقت الشركة أيضاً إشعاراً بشطبها من مؤشر ناسداك في 19 مايو/ أيار، ما وضع قدرة أسهمها على مواصلة التداول في البورصة على المحك.

وأفادت «رويترز» في 24 مايو/ أيار بأن شركة «يام تشاينا» القابضة وشركات مطاعم أخرى، مهتمة بشراء أصول «لوين كوفي»، مثل تطبيق العمليات وبيانات العملاء. وربما تكون تلك الأخبار وراء تحليق سهم الشركة، أمس الأول الثلاثاء.

لكن ذلك لا يعني أن سهم الشركة صار في مأمن من المخاطر. فحتى إذا كانت شركة القهوة المحاصرة قادرة على بيع بعض أصولها، فلن يكون ذلك كافياً لتعويض ما يمكن أن يتحول إلى خسائر تشغيلية هائلة، بمجرد معرفة المدى الكامل لحجم عملية التلاعب، ومخادعة المدققين. وهذا يعرض المستثمرين لخسائر كبيرة في حال إفلاسها.

ويعتقد المحللون أن فضيحة تلاعب «لوكين كوفي» تأتي في وقت تصاعد موجة الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة، وأوروبا، واليابان، وحتى الهند، على الاستثمارات الصينية الخارجية، خشية هيمنة الصين على أصول الشركات في تلك الدول في ظل تعافي اقتصادها من تبعات «كوفيد-19» قبل غيرها، وحرص تلك الدول على حماية أصول شركاتها من الهيمنة الصينية.