«المركزي»: استثمارات البنوك الأجنبية في أوراق الدين تقفز 21.8%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:عبير أبو شمالة

أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن أصول البنوك الوطنية نمت بحوالي 0.8% على أساس شهري في إبريل الماضي، وبحوالي 2.3% منذ بداية العام إلى 2.75 تريليون درهم.

ونمت الأصول الإجمالية للبنوك الأجنبية العاملة في الدولة بحوالي 1.5% على أساس شهري، وبنحو 2.6% منذ بداية العام إلى 404.9 مليار درهم.

وعلى صعيد البنوك الأجنبية أيضاً، فقد نمت استثماراتها بمعدل 19.3% في إبريل على أساس شهري (تراجع 8.4% منذ بداية العام)، على 35.8 مليار درهم، في حين نمت استثمارات البنوك الوطنية 3.1% على أساس شهري، وتراجعت 0.4% منذ بداية العام إلى 358.4 مليار درهم.

وأظهرت بيانات المركزي أن البنوك الأجنبية زادت استثماراتها في أوراق الدين بحوالي 21.8% في إبريل على أساس شهري.

ووصل نمو الائتمان من البنوك الوطنية إلى 0.3% على أساس شهري، و0.9% منذ بداية العام إلى 1.58 تريليون درهم، وفي الوقت نفسه نما إجمالي ائتمان البنوك الأجنبية بحوالي 1.3% على أساس شهري، و1.9% منذ بداية العام إلى 196.6 مليار درهم.

وتراجع إقراض البنوك الوطنية للقطاع الحكومي بحوالي 11.2% منذ بداية العام، رغم نموها بحوالي 0.5% في إبريل مقارنة بمارس الماضي. وزاد إقراض البنوك الأجنبية للقطاع الحكومي بحوالي 14.3% في إبريل على أساس شهري وارتفع بحوالي 25.7% منذ بداية العام إلى 8.8 مليار درهم.

وتراجع إقراض البنوك الوطنية للقطاع الخاص بحوالي 0.9% على أساس شهري، في حين نما منذ بداية العام بحوالي 0.3% إلى تريليون درهم. ونما إقراض البنوك الأجنبية للقطاع الخاص بحوالي 0.7% على أساس شهري، و2.35 منذ بداية العام إلى 135.1 مليار درهم.

ونمت الودائع لدى البنوك الوطنية بحوالي 1.1% على أساس شهري، متراجعة 0.4% منذ بداية العام إلى 1.65 تريليون درهم، في حين نمت الودائع لدى البنوك الأجنبية بحوالي 1% على أساس سنوي، وبحوالي 4.2% منذ بداية العام إلى 221.1 مليار درهم.