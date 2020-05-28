الأسهم تستجيب لاستئناف المزيد من الأنشطة.. مؤشر دبي إلى أعلى مستوى في شهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:مهند داغر

كما كانت التوقعات، تفاعلت الأسهم المحلية الأربعاء مع بدء استئناف الحركة التجارية وأنشطة الترفيه في دبي، لتسجل ارتفاعات متفاوتة بدعم من «القياديات»، مع تدفق سيولة جديدة تجاوزت نصف مليار درهم، ليصعد على إثرها مؤشر سوق دبي 2.35%، وسوق أبوظبي 0.51%، وسط دخول أجنبي لاسيما في دبي.

وارتفعت معظم أسهم العقار في الأسواق، بدءاً من «إعمار العقارية» بنسبة 5.73%، و«إعمار للتطوير» 3.64%، و«إعمار مولز» 5.78%، و«ديار» 4.08%، و«داماك» 5%، و«أرابتك» 0.81%، و«الدار» 0.57%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.58%.

وفي سوق دبي، الذي صعد لأعلى مستوى له منذ شهر تقريباً، عادت العمليات الشرائية للمستثمرين الأجانب (غير العرب) بصافي استثمار بلغ 51.6 مليون درهم كمحصلة شراء، في مقابل عمليات تسييل بسوق أبوظبي.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 511.3 مليون درهم، منها 326 مليون درهم في دبي، و185.3 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 344.6 مليون سهم، توزعت بواقع 286.7 مليون سهم في دبي، و57.9 مليون سهم في أبوظبي.

وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 13 شركة، وجاء ذلك من خلال 8314 صفقة.



سوق دبي



وارتفع مؤشر سوق دبي المالي إلى مستوى 1984.48 نقطة، مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم العقار والبنوك والنقل والاستثمار والسلع والتأمين والاتصالات.

وارتفع قطاع العقار 4.92% بدعم من أسهم شركات القطاع كافة باستثناء «الاتحاد العقارية».

وزاد قطاع البنوك 0.88% نتيجة صعود «دبي الإسلامي» 2.94%، و«أملاك» 4.47%، و«جي إف إتش» 1.09%، فيما نزل «الإمارات دبي الوطني» 0.77%.

وارتفع قطاع الاستثمار 3.27% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 3.5% و«سوق دبي المالي» 2.62%، و«شعاع كابيتال» 3.09%.

وزاد قطاع النقل 1.96% بعد نمو «العربية للطيران» 2.97%، و«أرامكس» 1.27%، و«الخليج للملاحة» 0.55%.



سوق أبوظبي

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من جهته، صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 4133.76 نقطة، معززاً بارتفاعات أسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة والسلع.

وارتفع قطاع البنوك 0.12% بفعل ارتفاع «أبوظبي التجاري» 0.45%، و«أبوظبي الإسلامي» 3.34%، بالرغم من نزول «أبوظبي الأول 0.18%.

وزاد قطاع العقار 0.57% مدفوعاً بمكاسب «الدار» و«رأس الخيمة العقارية».

وارتفع قطاع الاتصالات 1.97% بفعل ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما زاد قطاع الطاقة 0.97% نتيجة ارتفاع «دانة غاز»1.22%، و«طاقة»2.94%، فيما استقر «أدنوك للتوزيع» من دون تغيير.

وعلى العكس، انخفض قطاع الاستثمار أكثر من 1% بعد انخفاض «العالمية القابضة»0.88%، و«إشراق»2.07%، و«الواحة كابيتال»2.26%.



الأكثر تداولاً



وتصدر «الإمارات دبي الوطني» التداولات في سوق دبي، بنحو 84 مليون درهم، مغلقاً عند 8.93 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة بلغت 66.8 مليون درهم، وأغلق عند 2.58 درهم، ثم «الاتحاد العقارية» مستقطباً سيولة بلغت 32.24 مليون درهم، مغلقاً عند 0.295 درهم.

وفي سوق أبوظبي، كانت التداولات الأكثر من نصيب «اتصالات» بـ46.15 مليون درهم، مغلقاً عند 15.54 درهم، تلاه «أبوظبي الإسلامي» واجتذب سيولة قدرها 35.15 مليون درهم، ليغلق عند 3.4 درهم، ثم «الدار» بتداولات بقيمة 27.15 مليون درهم، مغلقاً عند 1.77 درهم.

وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة في سوق دبي، «المصرف الخليجي التجاري» المزدوج الإدراج بنسبة 9.24% مغلقاً عند 0.39 درهم، وفي المقابل سجل «الاتحاد العقارية» الانخفاض الأكثر بنسبة 1.66% إلى 0.295 درهم.

وسجل «بلدكو» الارتفاع الأكثر في سوق أبوظبي بنسبة 6.52% ليغلق عند 0.245 درهم، وعلى العكس، سجل «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» الانخفاض الأكثر بنسبة 4.96% أي قرب الحد الأقصى ليغلق سعره عند 8.81 درهم.



تداولات المستثمرين



وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 21.5 مليون درهم محصلة شراء، منها 4.24 مليون درهم محصلة شراء العرب، و9.9 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و7.34 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 21.5 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 51.6 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون والخليجيون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 51.6 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 1.2 مليون درهم محصلة بيع العرب، و16.7 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و33.7 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم، امس على أسهم شركات «الاتحاد العقارية»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«داماك»، و«إعمار العقارية»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «الدار»، و«أرابتك»، و«العربية للطيران».

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 15 مليون درهم محصلة شراء، منها 10 ملايين درهم محصلة شراء في دبي، و5 ملايين درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 15 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 10 ملايين درهم محصلة بيع في دبي، و5 ملايين درهم محصلة بيع في أبوظبي.