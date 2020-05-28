شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تراجعه 35 % خلال أول 4 أشهر من 2020.. ما هو الميزان التجارى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة فى تقرير لها، تراجع عجز الميزان التجارى بنسبة 35% خلال أول 4 أشهر من عام 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، ويقدم ”الخليج 365” تعريف مبسط للميزان التجارى وعلاقته بزيادة وتراجع الصادرات والواردات .

وبصورة أكثر وضوحا، فإن تعريف الميزان التجارى لأى دولة هو" الفرق بين قيمة الصادرات والواردات خلال فترة معينة ، فإذا كانت قيمة الواردات تتجاوز الصادرات فذلك يعنى وجود عجز فى الميزان التجارى، وإذا كان هناك زيادة فى الصادرات وتراجع فى الواردات هنا يكون للدولة "فائض تجارى".

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إذن ما هو وضع الميزان التجارى لمصر حاليا؟.. وفق أحد تقرير للرقابة على الصادرات والواردات، فإن الواردات السلعية غير البترولية لمصر شهدت إنخفاضاً كبيراً خلال الـ4 شهور الأولى من العام الجارى حيث بلغت 18 مليار و 797 مليون دولار مقابل 24 مليار و 580 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى محققة نسبة تراجع 24% .

وشهدت الصادرات المصرية تراجعاً طفيفاً خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجارى بنسبة بلغت 2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وذلك نتيجة لتوجيه جزء كبير من إنتاجية المصانع لتلبية إحتياجات السوق المحلى كبديل عن المنتجات المستوردة.

وساهم تراجع الواردات والصادرات فى هبوط العجز فى الميزان التجارى لمصر بقيمة بلغت 5 مليار و 570 مليون دولار وبنسبة تراجع 35% عن نفس الفترة من العام الماضى وهو ما يؤكد نجاح خطة الدولة فى زيادة الاعتماد على المنتج الوطني واحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع.