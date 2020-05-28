شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. أسعار الذهب تفقد 7 جنيهات وتراجع عجز الميزان التجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الاقتصاد عددًا من الأحداث المهمة اليوم الأربعاء، لعل أبرزها عودة أسعار الذهب للهبوط فى مصر بعد شهر من الارتفاع، إذ هبط الذهب 7 جنيهات فى مصر، نتيجة تراجعه عالميصا، وفيما يلى أبرز الأخبار الاقتصادية.

المالية تكشف عن تيسيرات جديدة

أكد الدكتور محمد معيط ،وزير المالية، أن مشروع قانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية» الذى وافق عليه مجلس الوزراء، وأحاله إلى مجلس النواب، يتضمن تيسيرات ضريبية جديدة للممولين والمكلفين، تسهم فى مساندة القطاعات الاقتصادية، على النحو الذى يساعد فى استمرار عجلة الإنتاج وتوفير احتياجات المواطنين والاحتفاظ بالعمالة مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد: صحيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا.

تراجع عجز الميزان التجارى المصرى

قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء، إن عجز الميزان التجارى لمصر انخفض بقيمة 5.570 مليار دولار ما يعادل 35 % فى أول أربعة أشهر من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان أن الواردات السلعية غير البترولية لمصر شهدت انخفاضا كبيرا بنسبة 24 بالمئة خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري حيث بلغت 18.797 مليار دولار مقابل 24.580 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت وزيرة التجارة نيفين جامع إن هذه المؤشرات تأتى نتيجة لحزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد والذى أثر سلبا على حركة التجارة الدولية.

رئيس البريد: جميع المكاتب تعمل بكامل طاقتها.. وعودة الخدمات المتوقفة تدريجيا

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قال عبده علوان رئيس الهيئة القومية للبريد إن هيئة البريد تعمل بكامل طاقتها منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتقدم جميع الخدمات الحكومية والمالية والمجتمعية والبريدية عدا تلك المتعلقة بالإصدارات.

وأضاف علوان، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن خدمات الأحوال المدنية ومنها إعادة إصدار الرقم القومى ستعود تدريجيا عبر مكاتب الهيئة فور ورود التعليمات الخاصة بهذا الشأن من مجلس الوزراء عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

500 ألف دولار لمصر لمواجهة كورونا

وافق مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقى على منحة مساعدة طارئة بقيمة 500 ألف دولار لمصر لتقديم الإغاثة الغذائية والمساهمة فى استعادة سبل العيش للسكان المعرضين للتأثر بشدة بفيروس كورونا COVID 19 ، أشار البنك فى بيان له اليوم ، إلى انه يدعم استكمال الأنشطة الجارية للحكومة المصرية للتخفيف من آثار جائحة الفيروس على المصريين ،لافتا أن المساعدة الطارئة ستعطى الأولوية للتدخلات الحاسمة وستساهم فى ضمان الأمن الغذائى للجميع بعد تفشى الوباء ، الذى ترك الملايين يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية عن COVID-19 جائحة عالمى فى 11 مارس 2020.

7 جنيهات هبوط فى سعر الذهب

سجلت أسعار الذهب فى مصر، عصر اليوم الأربعاء 27 مايو، تراجع جديد بقيمة 5 جنيها، ليصبح اجمالى هبوط الذهب منذ صباح اليوم 7 جنيهات، عقب هبوط الأسعار صباحا بقيمة جنيهين، فى ظل استمرار إغلاق محلات الذهب حتى السبت 30 مايو المقبل.

وصعد الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء فيما تراجع اليوان الصيني لأدنى مستوى في نحو تسعة أشهر بعدما زاد الحذر في أسواق الصرف الأجنبي بفعل مخاوف من رد الفعل الأمريكي على قانون أمن تقترحه الصين لهونج كونج، وفق وكالة روتيرز