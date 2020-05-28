شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يضغط على الذهب ويدفعه للإغلاق على انخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء متأثرة بارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم والعزوف عن المعادن النفيسة كملاذات آمنة.



ويضغط الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على حكام الولايات حيث طالبهم ضرورة إعادة فتح اقتصاداتهم في أسرع وقت ممكن من أجل تجنب نزيف الخسائر الناجمة عن الأزمة.

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وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.3 نقطة وأقل مستوى عند 98.7 نقطة.



ومن المنتظر غدا صدور بيانات إعانة البطالة الأولية في أمريكا فضلا عن صدور القراءة الثانية من الناتج المحلي الإجمالي عن الربع السنوي الأول من هذا العام.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.1% إلى 1726.8 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1729.1 دولار وأقل سعر عند 1701.6 دولار.