شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بنك انجلترا يرى مخاطر لفترة أطول لتعافى الاقتصاد البريطانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أندرو بيلى محافظ بنك انجلترا اليوم الأربعاء إن اقتصاد بريطانيا يواجه مخاطر بأن تعافيه من تداعيات فيروس كورونا سيستغرق فترة أطول من السيناريو الرئيسى الذى نشره البنك المركزى فى وقت سابق هذا الشهر.

وكتب بيلى فى مقالة للرأى فى صحيفة الجارديان "المخاطر هى بلا شك أن التعافى سيستغرق فترة أطول وسيكون أصعب".

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وأضاف قائلا "من المحتمل أيضا أن وتيرة‭ ‬تعافى النشاط سيقيًدها استمرار الحذر بين الأسر والشركات حتى مع تخفيف الإجرءات الرسمية للتباعد الاجتماعي".

وقال بيلى أيضا إن البنك المركزى محق فى دراسة خفض أسعار الفائدة إلى مستويات تحت الصفر لإعطاء الاقتصاد دفعة إضافية، لكن سيتعين التفكير بحرص فى التأثيرات الجانبية لتلك الخطوة.