الاقتصاد

محافظ بنك انجلترا يرى مخاطر لفترة أطول لتعافى الاقتصاد البريطانى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بنك انجلترا يرى مخاطر لفترة أطول لتعافى الاقتصاد البريطانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أندرو بيلى محافظ بنك انجلترا اليوم الأربعاء إن اقتصاد بريطانيا يواجه مخاطر بأن تعافيه من تداعيات فيروس سيستغرق فترة أطول من السيناريو الرئيسى الذى نشره البنك المركزى فى وقت سابق هذا الشهر.

 

وكتب بيلى فى مقالة للرأى فى صحيفة الجارديان "المخاطر هى بلا شك أن التعافى سيستغرق فترة أطول وسيكون أصعب".

 

Advertisements

وأضاف قائلا "من المحتمل أيضا أن وتيرة‭ ‬تعافى النشاط سيقيًدها استمرار الحذر بين الأسر والشركات حتى مع تخفيف الإجرءات الرسمية للتباعد الاجتماعي".

 

وقال بيلى أيضا إن البنك المركزى محق فى دراسة خفض أسعار الفائدة إلى مستويات تحت الصفر لإعطاء الاقتصاد دفعة إضافية، لكن سيتعين التفكير بحرص فى التأثيرات الجانبية لتلك الخطوة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ بنك انجلترا يرى مخاطر لفترة أطول لتعافى الاقتصاد البريطانى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا