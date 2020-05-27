شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البريد: بعض مكاتب الهيئة ستقدم خدمات الشهر العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبده علوان رئيس الهيئة القومية للبريد، لليوم السابع، أن بعض مكاتب البريد ستقدم خدمات توثيق الشهر العقارى، مشيرا إلى أن الهيئة تبحث هذا الأمر مع وزارة العدل وسيتم التوافق على المكاتب التى ستقدم هذه الخدمة بداية الأسبوع المقبل.

وبدأت الهيئة القومية للبريد منذ ثلاث سنوات فى تطوير المكاتب وتزويدها بأحدث نظم التكنولوجيا من كاميرات مراقبة وخدمة النداء الآلى والأنظمة وغيرها فضلا عن تدريب موظفى الهيئة علي مستوى الجمهورية.

وقرر المستشار عمر مروان وزير العدل إعادة العمل لـ 10 خدمات تقدمها مكاتب الشهر العقارى، وهى خدمة توثيق توكيل عام رسمى وتوكيل رسمى عام فى القضايا (توكيلات المحاميين)، والتوكيلات الخاصة، وعقود بيع السيارات، وعقود الايجار الرسمية - إثبات تاريخ-، والتصديق على الدفاتر الإيجارية، ومحضر إيداع وصية مغلقة، ومحضر فتح وصية مغلقة، والتوكيل الخاص بصرف المعاش، وتوثيق الإقرارات.

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وتقدم الهيئة غالبية الخدمات الحكومية عبر مكاتبها أبرزها خدمات لوزارة الإسكان و الأحوال المدنية و التموين و الكهرباء و شحن العدادات وخدمات قنصلية وغيرها. يصل عدد عملاء صندوق توفير البريد إلي نحو 24 مليون عميل براسمال مودعين يصل إلي 220 مليار جنيه بنهاية عام 2019.

من جهة أخرى تستانف الهيئة القومية للبريد، عملها فى جميع المكاتب علي مستوى المحافظات 30 مايو الجارى عقب انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك التى بدأت فى 21 مايو، وكانت الهيئة قد إنتهت من صرف معاشات مايو و المرحلة الأولى من صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة. وتمتلك الهيئة ما يقرب من 3981 مكتب على مستوى الجمهورية ويصل عملاء صندوق توفير البريد إلى ما يقرب من 24 مليون عميل برأسمال مودعين 220 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.

وعدد مكاتب البريد الحكومية تصل إلي 3981 مكتب بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 3967 مكتب بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2018 بمعدل، فيما يصل متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد قد بلغ نحو 24.993 ألف مواطن بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 ،مقارنة بنحو 23.165 الف مواطن خلال الفترة يوليو - سبتمبر 2018 وبمعدل نمو سنوي 7.89%.