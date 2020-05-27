شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع قليلاً مع متابعة أبرز التطورات على صعيد أزمة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام اغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء مع استمرار متابعةا لأسواق لأبرز التطورات على صعيد أزمة "كورونا".



وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد طلب من حكام الولايات ضرورة إعادة فتح اقتصاداتهم في أسرع وقت ممكن من أجل تجنب نزيف الخسائر الناجمة عن الأزمة.

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ويرى مسؤولون لدى الاحتياطي الاتحادي بأن هناك بعض الإشارات المبشرة حول تعافي الاقتصاد الأمريكي ولو بوتيرة بطيئة من تداعيات الجائحة.



مع ذلك، صرح رئيس البنك المركزي "جيروم باول" في وقت سابق هذا الشهر بأنه يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 30% خلال الربع السنوي الثاني من العام الجاري.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.3 نقطة وأقل مستوى عند 98.7 نقطة.