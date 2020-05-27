شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يزيد خسائره في انتظار بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء قبيل بيانات المخزونات الأمريكية وزاد الخام خسائره في ظل ارتفاع الدولار أمام اغلب العملات الرئيسية.



وسوف يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن بيانات مخزون الخام في الولايات المتحدة، لكنها بيانات غير رسمية، فيما ستصدر إدارة معلومات الطاقة بياناتها الرسمية غدا الخميس حيث تم تأجيلها يوما بسبب عطلة الإثنين الماضي.



وكان الخام قد تلقى دعما من اتفاق "أوبك+" بخفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا بداية من الأول من مايو/أيار حتى الثلاثين من يونيو/حزيران.

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وذكرت مصادر روسية بأن موسكو تدرس مع شركاتها المشاركة في خطوة تمديد اتفاق "أوبك+" لما بعد الشهر المقبل ربما حتى عام 2022.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.3 نقطة وأقل مستوى عند 98.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.2% إلى 32.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 34.3 دولار وأقل سعر عند 32.1 دولار.



وهبط سعر "برنت" بنسبة 3.6% إلى 34.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 36.1 دولار وأقل سعر عند 34.2 دولار.