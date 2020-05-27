شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي ينخفض رغم تصريحات إيجابية من رئيس البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار النيوزلندي خلال تعاملات اليوم الأربعاء على الرغم من إطلاق رئيس البنك المركزي "أدريان أور" تصريحات إيجابية بشأن الاقتصاد في ظل أزمة "كورونا".



وذكر "أور" بأن النظام المالي النيوزلندي في موقف قوي للتعامل مع التأثير الاقتصادي الذي يسببه فيروس كورونا، كما أنه يمتلك الأدوات لتعافي النمو.



وأكد أيضا بأن البنوك العاملة في البلاد لديها أدوات وسيولة كافة ورؤوس أموال قادرة على الصمود في مواجهة تبعات الفيروس التاجي خاصة مع زيادة وتيرة الاقتراض.

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وكشف البنك المركزي النيوزلندي عن إجراء اختبارات تحمل الضغط وأظهرت نتائجها إمكانية استمرار الإقراض بنفس الوتيرة الحالية ضمن مختلف السيناريوهات والأزمات والضغوط المعاكسة.



كانت الحكومة النيوزلندية قد أطلقت برنامجاً يوفر الدعم على المدى القصير للشركات والأسر لمواجهة تحديات أزمة فيروس كورونا، كما خفض البنك المركزي معدل الفائدة بنحو 75 نقطة أساس إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 0.25% خلال مارس فضلا عن الالتزام بمشتريات أصول بقيمة ستين مليار دولار نيوزلندي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.6171 وسجل أعلى مستوى عند 0.6232 وأقل سعر عند 0.6151.