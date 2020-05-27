شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 27-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وصل سعر الذهب بفارق نقاط قليلة عن هدفنا المنتظر عند 1691.10 وارتد صعوداً من هناك، مما يشير إلى توجه السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، مستهدفاً اختبار مستوى 1731.00 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن تخطي هذا المستوى سيؤكد استمرار الاتجاه الصاعد نحو 1764.00 كمحطة تالية، بينما يمثل كسر 1691.10 عامل سلبي سيمد الموجة التصحيحية الهابطة إلى 1646.00.

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