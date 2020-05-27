شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 27-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج اليورو مقابل الدولار صعوداً ليخترق مستوى 1.0966 ويستقر فوقه، حيث يظهر تداولات مختلطة تجعلنا ننتظر إشارة تأكيد للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن إغلاق الشمعة اليومية فوق 1.0966 سيدفع السعر لتحقيق مزيد من الارتفاع والتوجه نحو 1.1067 كهدف إيجابي تالي، بينما كسره والثبات دونه سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف مستوى 1.0840 بشكل رئيسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 27-05-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.