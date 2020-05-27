كريدي أجريكول يتخارج من تمويل شركات التبغ في غضون 3 سنوات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - شعار كريدي أجريكول

قال بنك كريدي أجريكول الفرنسي يوم الأربعاء إنه وذراعيه لإدارة الأصول والتأمين سيتخارجون من أي تمويل لشركات التبغ في غضون ثلاث سنوات.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب تحركات مماثلة من بنك بي إن بي باريبا وشركات التأمين أكسا وأفيفا وسكور، الذين قرروا التخارج من تمويل صناعة التبغ بسبب التكاليف الصحية والاجتماعية والبيئية المرتبطة بالتبغ.