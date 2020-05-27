شكرا لقرائتكم خبر عن الداو جونز يرتفع في بداية التعاملات أعلى 25 ألف نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء في ظل التفاؤل المستمر حيال إمكانية تطوير لقاح فعال ضد فيروس كورونا قبل نهاية العام الجاري.



وهدأت حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصيبن على خلفية إلقاء إدارة الرئيس "دونالد ترامب" اللوم على بكين واعتبارها السبب في تفشي الفيروس التاجي على مستوى العالم.

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وفي سياق منفصل، تواصل المزيد من الولايات الأمريكية والدول حول العالم إعادة فتح اقتصاداتها لتوقف نزيف الأضرار والخسائر التي تكبدتها بعد أشهر من الإغلاق بسبب فيروس كورونا.



وانتقد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" شركة "تويتر" بسبب تنبيهها للمتابعين من معلومات مزيفة في تغريدتين نشرهما الرئيس على حسابه بالأمس.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% (ما يعادل 262 نقطة) إلى 25257 نقطة، كما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 8 نقاط) إلى 3000 نقطة، في حين تراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 75 نقطة) إلى 9263 نقطة.