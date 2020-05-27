شكرا لقرائتكم خبر عن كريدى أجريكول يتخارج من تمويل شركات التبغ فى غضون 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بنك كريدى أجريكول الفرنسى اليوم الأربعاء إنه وذراعيه لإدارة الأصول والتأمين سيتخارجون من أى تمويل لشركات التبغ فى غضون ثلاث سنوات. ويأتى هذا الإعلان فى أعقاب تحركات مماثلة من بنك بى إن بى باريبا وشركات التأمين أكسا وأفيفا وسكور، الذين قرروا التخارج من تمويل صناعة التبغ بسبب التكاليف الصحية والاجتماعية والبيئية المرتبطة بالتبغ.

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