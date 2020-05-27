شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبي تربح 2.5 مليار درهم..وارتفاع سوق مسقط بنسبة 1.1% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أول جلسة بعد أجازة عيد الفطر المبارك، بنسبة 0.51% رابحاً 20.86 نقطة ليغلق عند مستوى 4133.764 نقطة، وربح رأس المال السوقي 2.53 مليار درهم ليغلق عند مستوى 462.9 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي) وبلغ حجم التداول 57.9 مليون سهم، بقيمة 185.3 مليون درهم، عبر تنفيذ 2645 صفقة.

وجاء ارتفاع بورصة أبوظبي مدفوعاً بصعود قطاع الاتصالات بنسبة 1.97% أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.97%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.58% ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.07%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.92%.

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وارتفع 12 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 6.52%، ثم سهم شركة منازل بنسبة 5.86%، ثم سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 3.34%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بنسبة 4.96%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بنسبة 4.93%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 2.71%، وتصدر سهم شركة اتصالات قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 46.2 مليون درهم وارتفع بنسبة 1.97%.

وارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 1.11% رابحاً 37.70 نقطة ليغلق عند مستوى 3445.680 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.4 مليون سهم بقيمة 752.7 ألف ريال عبر تنفيذ 271 صفقة لعدد 35 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)

وارتفع 17 سهماً على رأسها " سيمبكورب صلالة" بنسبة 4.17%، ثم سهم "الأنوار لبلاط السيراميك" بنسبة 3.88%، ثم سهم "الرؤية للتأمين" بنسبة 3.66%، فيما تراجع سهمين وهما "النهضة للخدمات" بنسبة 2.90%، ثم سهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 2.78%.